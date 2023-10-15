Бывший главный тренер «Нью-Йорка» и «Хьюстона» стал консультантом в «Бостоне»

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс» и экс-комментатор на ESPN Джефф ван Ганди стал старшим консультантом в «Бостон Селтикс». Об этом информирует обозреватель MassLive Брайан Робб в своих социальных сетях.

Отметим, что 61-летний ван Ганди минувшим летом попал под сокращение среди комментаторов ESPN. Специалист также тренировал «Нью-Йорк» с 1996 по 2001 год, а с 2003 по 2007 — «Хьюстон».

В 1999 году «Никс» ван Ганди оказались в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где его коллектив уступил «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича со счётом 1-4.

В минувшем сезоне «Бостон» пробился в финал Востока, где в семи матчах уступил «Майами Хит» — 3-4. В регулярном чемпионате «Селтикс» заняли второе место в своей конференции с 57 победами и 25 поражениями.

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