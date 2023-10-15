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Кендрик Перкинс назвал звёздного игрока, которого ему напоминает Вембаньяма в нападении

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о новоиспечённом центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«С точки зрения нападения, Виктор Вембаньяма — это 223-сантиметровый Кевин Дюрант», — заявил Перкинс во время эфира на телеканале ESPN.

Отметим, что французский баскетболист по итогам вчерашней встречи с «Майами Хит» набрал 23 очка, сделал четыре подбора и столько же результативных передач за 23 минуты на площадке. Также на счету Вембаньямы три блок-шота.

Ранее член Зала славы баскетбола, пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американец Реджи Миллер опубликовал совместную фотографию с центровым.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром: