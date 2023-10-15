26 очков Лаури Маркканена помогли «Юте» обыграть «Портленд»

Сегодня, 15 октября, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Юта Джаз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. На его счету сегодня 29 очков за 24 минуты на паркете. Среди его партнёров также стоит выделить форварда Джерами Гранта. В его активе 24 очка. Новичок «Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон отметился 17 очками и восемью результативными передачами.

В составе «Юты» сегодня лучшим был финский форвард Лаури Маркканен. Он набрал 26 очков и девять подборов. Также стоит упомянуть Джона Коллинза (15 очков), Коллина Секстона (16 очков и 6 передач) и Кейонте Джорджа (17 очков).