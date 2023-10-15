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26 очков Лаури Маркканена помогли «Юте» обыграть «Портленд»

26 очков Лаури Маркканена помогли «Юте» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 15 октября, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Юта Джаз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
15 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
138 : 133
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Маркканен - 26, George - 17, Sexton - 16, Коллинс - 15, Кларксон - 9, Dunn - 9, Агбаджи - 9, Хортон-Такер - 8, Кесслер - 8, Hendricks - 7, Олиник - 5, Фонтеккио - 4, Юртсевен - 3, Samanic - 2, Sensabaugh, Кристофер, Devoe, Лэнгфорд, Justice, Поттер, Джузэнг
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 29, Грант - 24, Шарп - 20, Henderson - 17, Camara - 13, Уокер - 13, Мюррэй - 6, Мэйс - 5, Reath - 3, Тибулл - 2, Браун - 1, Эйтон, Knox II, Conditt IV, Butler Jr., Minaya, Уильямс, Баджи, Rupert, Брогдон

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. На его счету сегодня 29 очков за 24 минуты на паркете. Среди его партнёров также стоит выделить форварда Джерами Гранта. В его активе 24 очка. Новичок «Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон отметился 17 очками и восемью результативными передачами.

В составе «Юты» сегодня лучшим был финский форвард Лаури Маркканен. Он набрал 26 очков и девять подборов. Также стоит упомянуть Джона Коллинза (15 очков), Коллина Секстона (16 очков и 6 передач) и Кейонте Джорджа (17 очков).

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