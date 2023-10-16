Управленец клуба НБА назвал игрока «Хьюстона», который проведёт прорывной сезон-2023/2024

Один из неназванных управленцев клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выразил мнение, что тяжёлого форварда «Хьюстон Рокетс» Джабари Смита-младшего ждёт прорывной сезон.

«Джабари Смит-младший с нетерпением ждал завершения прошлого сезона. Кроме того, его проблемы, будучи новичком, были в основном связаны с бросковой составляющей. Считаясь одним из самых молодых игроков лиги в прошлом году, он может быть готов к прорывному сезону», — приводит слова управленца Hoopshype.

Джабари Смит был выбран на драфте НБА 2022 года под общим третьим номером техасской командой. Действующий контракт 20-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция клуба, как и сезон-2024/2025).

В минувшем регулярном сезоне Смит принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 12,8 очка, 7,2 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,8, трёхочковых — 30,7.

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