Эрик Споэльстра — о Викторе Вембаньяме: весь ажиотаж, похоже, и правда заслужен

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поделился своими впечатлениями после того, как посмотрел игру новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы вживую.

«Такое не увидишь каждый вечер. Это уж точно. Мне было так же любопытно, как и вам всем, и мне было очень интересно увидеть, как же он будет выглядеть на паркете НБА. Он, конечно, с другой планеты, это точно. Я испытывал те же эмоции, когда наблюдал за своим пятилетним сыном. Как он исполнил данк… ему даже не нужно прыгать особо. Весь ажиотаж, похоже, и правда заслужен», — приводит слова Споэльстры журналист Пол Гарсия в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что Вембаньяма в матче с «Майами» смог набрать 23 очка, сделать четыре подбора и четыре результативные передачи.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: