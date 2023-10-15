Главный тренер МБА Василий Карасёв подвёл итоги матча с «Самарой» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ от «Самары» со счётом 65:77.

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что пришли сегодня. Понимаю, что они ждали совсем другого результата от нас, поэтому мы должны извиниться. Почти весь матч были в роли догоняющих, дважды улетали на «-14», где-то удавалось вернуться в игру, но в конце у нас просто не нашлось людей, которые могут забить важные броски.

Сократили разницу до минимума, а потом несколько подряд атак просто провалили. На таких концовках наши парни должны учиться, делать правильные выводы. Но так, как сегодня, особенно вначале, мы действовать не можем», — приводит слова Карасёва официальный сайт МБА.