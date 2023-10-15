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Дражен Анзулович — о победе над МБА: это лучшая игра «Самары» в Единой лиге ВТБ

Дражен Анзулович — о победе над МБА: это лучшая игра «Самары» в Единой лиге ВТБ
Дражен Анзулович
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился мыслями после победы над московским МБА в Единой лиге ВТБ.

«Я думаю, это была наша лучшая игра в нынешнем сезоне. Мы ехали сюда, понимая, что простого матча не стоит ждать. МБА играет очень здорово, а мы уже успели в этом году несколько раз отдать преимущество. За игру с «Руной» мне было стыдно, поэтому сегодня мы немного реабилитировались перед болельщиками. У нас впереди ещё много работы, я не знаю команды в Европе, где бы поменялось 12 игроков. Но мы делаем то, что должны, ищем связи», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Самара» на выезде обыграла московский МБА со счётом 77:65. Эта победа стала для самарцев второй в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда ранее победила красноярский «Енисей» со счётом 83:63.

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