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Чемпион НБА поделился мнением об игре Девина Букера на позиции разыгрывающего

Чемпион НБА поделился мнением об игре Девина Букера на позиции разыгрывающего
Девин Букер
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением насчёт игры атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера на позиции разыгрывающего.

«На позиции разыгрывающего можно было бы заиграть Девина Букера. Он очень талантлив. Я видел это, они пробовали его на позиции разыгрывающего в прошлом сезоне. Но тогда у команды просто не было качественных стрелков. Чувствую, что по ходу сезона он будет набирать больше очков, нежели Брэдли Бил или Кевин Дюрант», — сказал Ченнинг Фрай в эфире подкаста Road Trippin.

Отметим, что после ухода Криса Пола из «Финикса» роль основного разыгрывающего взяли на себя Бил и Букер, которые являются атакующими защитниками.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА:

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