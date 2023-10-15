Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка описал команду из Лос-Анджелеса одним словом

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о том, как команде удалось сохранить костяк и добавить необходимых игроков в межсезонье.

«Главное слово для нас — преемственность. У нас было пять игроков, которые были свободными агентами и имели право на продление контракта, но они выбрали «Лейкерс». Нам удалось сохранить всех игроков. Было потрясающе наблюдать за Леброном в межсезонье. Он был в зале уже в три-четыре утра, работая с Руи (Хатимурой). Это показывает его как лидера. Нам удалось добавить в состав необходимых игроков, таких как Принса, Вуда и Гейба (Винсента). Это укрепило глубину нашего состава, и ребята полностью уверены в себе», – приводит слова Роба Пелинки ESPN.