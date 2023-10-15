Стефен Карри рассказал, как действовать «Голден Стэйт», чтобы выиграть титул

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением насчёт того, какими должны быть «воины» по ходу сезона, чтобы стать чемпионами НБА.

«Если речь идёт об умной и взаимосвязанной баскетбольной команде, то тренер говорит об этом с тех пор, как он только вернулся из сборной США. Мы должны быть одним целым, чтобы каждый игрок дополнял друг друга, выходя на паркет.

Как и всегда, когда мы побеждаем, успеха добивается коллектив. У нас баскетбольная команда с высоким уровнем интеллекта, которая понимает, что шансов осталось не так уж много, поэтому нужно действовать здесь и сейчас», — приводит слова Карри официальный YouTube-канал «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, «Голден Стэйт» в последний раз становились чемпионами в сезоне-2021/2022. При этом «воины» за последние девять лет шесть раз выходили в финал НБА и четыре раза выигрывали главный трофей.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: