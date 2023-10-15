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Стефен Карри рассказал, как действовать «Голден Стэйт», чтобы выиграть титул

Стефен Карри рассказал, как действовать «Голден Стэйт», чтобы выиграть титул
Стефен Карри
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением насчёт того, какими должны быть «воины» по ходу сезона, чтобы стать чемпионами НБА.

«Если речь идёт об умной и взаимосвязанной баскетбольной команде, то тренер говорит об этом с тех пор, как он только вернулся из сборной США. Мы должны быть одним целым, чтобы каждый игрок дополнял друг друга, выходя на паркет.

Как и всегда, когда мы побеждаем, успеха добивается коллектив. У нас баскетбольная команда с высоким уровнем интеллекта, которая понимает, что шансов осталось не так уж много, поэтому нужно действовать здесь и сейчас», — приводит слова Карри официальный YouTube-канал «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, «Голден Стэйт» в последний раз становились чемпионами в сезоне-2021/2022. При этом «воины» за последние девять лет шесть раз выходили в финал НБА и четыре раза выигрывали главный трофей.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

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