ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Пармы» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 15 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Овиновым. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 77:76.

Пермяки со старта матча включились в игру на полную и забрали первую четверть со счётом 19:14. Этот результат не устраивал ЦСКА, и армейцы перевернули игру, выиграв вторую 10-минутку с большим преимуществом — 29:16. Итоговый счёт первой половины — 43:35 в пользу ЦСКА.

После большого перерыва баскетболисты «Пармы» вышли на паркет максимально заряженными и обыграли соперника в третьей четверти со счётом 21:13. В заключительном игровом отрезке ЦСКА перехватил инициативу и благодаря удачным действиям своих лидеров одержал победу со счётом 21:20.