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ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Пармы» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Пармы» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 15 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Овиновым. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 77:76.

Пермяки со старта матча включились в игру на полную и забрали первую четверть со счётом 19:14. Этот результат не устраивал ЦСКА, и армейцы перевернули игру, выиграв вторую 10-минутку с большим преимуществом — 29:16. Итоговый счёт первой половины — 43:35 в пользу ЦСКА.

После большого перерыва баскетболисты «Пармы» вышли на паркет максимально заряженными и обыграли соперника в третьей четверти со счётом 21:13. В заключительном игровом отрезке ЦСКА перехватил инициативу и благодаря удачным действиям своих лидеров одержал победу со счётом 21:20.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
15 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
77 : 76
Парма
Пермский край, Россия
ЦСКА: Уэйр - 23, Тримбл - 17, Руженцев - 13, Джекири - 8, М'Бай - 6, Курбанов - 5, Астапкович - 3, Жан-Шарль - 2, Михайловский, Захаров, Антонов, Карданахишвили
Парма: Джонсон - 33, Платунов - 13, Брайс - 9, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 6, Соломон - 4, Егоров - 4, Перевалов, Риз, Халтурин, Тучков, Чебуркин
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