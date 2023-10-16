Эксперт назвал клуб Восточной конференции, куда теоретически может перейти Джеймс Харден

Североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Энди Бэйли предположил, что руководство «Торонто Рэпторс» может рассмотреть вариант с приобретением звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Нынешняя версия Хардена не такая убийственная, какой была версия Кавая Леонарда в 2018 году. Масаи Уджири (генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата»), возможно, не считает, что Харден стоит такого риска.

Но он может предоставить ему взлётно-посадочную полосу для реабилитации, дав таким образом «Рэпторс» краткосрочную перспективу», — приводит слова Бэйли Bleacher Report.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: