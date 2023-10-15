Эмил Райкович подвёл итоги матча ЦСКА с «Пармой» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович подвёл итоги матча с пермской «Пармой» (77:76) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму». Соперники показали классную самоотдачу, были опасны, агрессивны, особенно в третьей четверти, когда мы попытались создать отрыв. Они догнали нас и имели шансы на победу. Но мы контролировали игру и сумели победить. Для нас будет уроком: необходимо лучше защищаться на протяжении всех 40 минут, больше концентрироваться на том, о чем мы договорились перед игрой», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, ЦСКА одержал четыре подряд победы на старте Единой лиги ВТБ. Московские армейцы обыграли МБА (76:72), «Енисей» (73:64) и «Зенит» (80:76).