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Эксперт объяснил, почему Уайт должен находиться в топ-100 игроков НБА по версии ESPN

Эксперт объяснил, почему Уайт должен находиться в топ-100 игроков НБА по версии ESPN
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Североамериканский журналист и обозреватель Тим Бонтемпс заявил, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт должен находиться в списке 100 лучших баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии ESPN.

«Деррик Уайт должен был находиться в этом списке. Уайт — потрясающий двусторонний игрок, входящий в число лучших защитников лиги. Уайт должен комфортно находиться в топ-100 [лучших игроков НБА]. Есть причина, по которой «Бостон» так много вложил в Уайта», — приводит слова Бонтемпс ESPN.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 18,82 млн). В сезоне-2023/2024 Уайт заработает $ 17,6 млн. В феврале 2022 года «Сан-Антонио Спёрс» обменял Деррика в «Селтикс».

В минувшем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, три подбора и 2,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых — 45,5.

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