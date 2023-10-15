«Пари НН» вырвал победу у «Руны» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 15 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Руна» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой гостей со счётом 82:78.

Стоит отметить, что нижегородская команда практически весь матч лидировала в счёте, однако в заключительной четверти москвичи сумели догнать соперника, сделав счёт равным — 78:78. Несмотря на это, решающие атаки остались за подопечными Зорана Лукича, что привело их к победе с разницей в четыре очка.

Наилучшую результативность продемонстрировали Кирилл Савин и Джеремайя Хилл — по 17 очков. В составе гостей отличился Гленн Кози — 15 очков.