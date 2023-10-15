Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари НН» вырвал победу у «Руны» в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» вырвал победу у «Руны» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Сегодня, 15 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Руна» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой гостей со счётом 82:78.

Стоит отметить, что нижегородская команда практически весь матч лидировала в счёте, однако в заключительной четверти москвичи сумели догнать соперника, сделав счёт равным — 78:78. Несмотря на это, решающие атаки остались за подопечными Зорана Лукича, что привело их к победе с разницей в четыре очка.

Наилучшую результативность продемонстрировали Кирилл Савин и Джеремайя Хилл — по 17 очков. В составе гостей отличился Гленн Кози — 15 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
15 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
78 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Руна: Хилл - 17, Савин - 17, Тайус - 16, Иванович - 12, Раданов - 9, Попов - 4, Походяев - 3, Сопин, Малофеев, Комиссаров, Митькин, Жмако
Пари Нижний Новгород: Коузи - 15, Аллен - 14, Воронцевич - 11, Ганькевич - 10, Стребков - 8, Апич - 6, Бабурин - 6, Хвостов - 5, Беленицкий - 5, Ивлев - 2, Ганькевич, Чадов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android