Никола Йокич смотрит скачки во время массажа. Фото

В сети появилась фотография центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, который во время массажа смотрит лошадиные скачки.

Йокич начал увлекаться лошадьми с самого детства. Любовь к лошадям будущему чемпиону НБА привил отец друга детства. Семья Йокича владеет конюшней, а сам серб регулярно посещает скачки по всему миру.

Напомним, Йокич в составе «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА сезона-2022/2023. Команда на своём пути обыграла «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и в финале победила «Майами Хит». При этом сербский центровой был признан самым ценным игроком финала.

Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф сербский игрок показал следующие показатели – 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.