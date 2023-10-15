Грайнер отреагировала на историю о студенте, которого отстранили от занятий из-за причёски

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер высказалась в социальных сетях по поводу истории с чернокожим студентом, которого отстранили от занятий за прическу с косичками. Сообщается, что чернокожему студенту придётся перейти на новую программу обучения.

«Вау. Мне очень жаль, что этой семье и другим людям приходится проходить через такое», — написала Грайнер.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными.

Ранее Грайнер стала победителем в номинации «Лучший камбэк в женской НБА (WNBA)».