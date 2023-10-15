Пашутин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА в одно очко

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу поражения в матче с ЦСКА (76:77) в Единой лиге ВТБ.

«Хотелось бы отметить нашу команду. Мы готовились серьезно, знаем силу ЦСКА – это флагман нашего баскетбола, с длинным ростером, отличным тренером и прекрасной организацией. Мы видели все их матчи, начиная с предсезонки, ЦСКА показывал активную защиту и движение мяча, они контролировали ритм в нападении, и с ними тяжело играть в открытый баскетбол.В первые 15 минут мы справлялись с этой задачей, но в следующие пять минут ЦСКА показал активную защиту, вынудил нас совершить потери и выиграл отрезок в 15 очков.

В перерыве мы говорили о том, что необходимо исправить, и третью четверть завершили ровно. В целом команды играли достойно, контактно, все решилось в последнем владении. Решили сыграть через Джонсона, он атаковал в проходе своей сильной рукой, но не попал. Это урок. Но в спорте важна победа. Нам нужно всегда так играть в защите, за исключением того фрагмента второй четверти, контролировать темп игры», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.