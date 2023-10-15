Адетокунбо рассказал, в чём уникальность Джру Холидэя

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу разыгрывающего Джру Холидэя.

«Холидэй — парень с очень сильной позитивной энергией. Ты чувствовал это всякий раз, когда он приходил в тренировочный зал или на арену

В нем было что-то такое, что позволяло тебе, когда ты находился рядом с ним, чувствовать себя хорошо. Мне будет этого очень не хватать. Я желаю ему всего самого лучшего во всем, что он делает. И никогда не знаешь, может быть, в будущем вы снова станете партнерами по команде. Я люблю его. Я люблю его не как баскетболиста. Я люблю его как брата», — сказал Адетокунбо в интервью Andscape.

Напомним, после межсезонья Холидэй оказался в «Бостон Селтикс».

«Селтикс» выменяли опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстались с Маркусом Смартом. За игрока «кельты» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.