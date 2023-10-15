«Мы еще ничего не выиграли». Адетокунбо — об ожиданиях от «Милуоки» после прихода Лилларда

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу ожиданий общественности после перехода разыгрывающего Дэмьена Лилларда в стан «оленей».

«Мы еще ничего не выиграли. Вокруг нас будет много шумихи, но мы ничего не сделали. Мы еще даже не сыграли ни одной игры… Так что мы можем говорить об этом целый день, но в конце концов наши действия говорят громче слов. Но у нас есть возможность сделать что-то великое, и это меня радует», — сказал Адетокунбо в интервью Andscape.

33-летний разыгрывающий оказался в «Милуоки Бакс» в результате трёхстороннего обмена, где также принял участие «Финикс Санз». Предполагается, что в понедельник Лиллард дебютирует за новую команду в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).