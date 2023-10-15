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Главный тренер «Руны» — о поражении в матче с «Пари НН»: последний промах ничего не значит

Главный тренер «Руны» — о поражении в матче с «Пари НН»: последний промах ничего не значит
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Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган прокомментировал поражение команды в матче с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ (78:82).

«Наш последний промах из-под кольца ничего не значит. Если мы делаем на нем акцент, значит, мы не очень хорошо разбираемся в баскетболе. Самое главное – те вещи, которые мы упустили в защите. Я горжусь Джеремайей Хиллом и нашими игроками. Они действительно боролись сегодня, выложились на сто процентов. Мы сделали все для победы в этом матче. Конечно, нам не хватило травмированных игроков. Но я горжусь этой командой и этим клубом», — приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым.

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