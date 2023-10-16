Лукич: мы заслужили победу в матче с «Руной»

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Руной» (82:78).

«Я буду краток. В принципе, мы заслужили эту победу. Можно разделить матч на две половины. В первой половине у нас был полный фокус, мы контролировали игру. Во второй половине случился спад, были допущены ошибки, где-то позволили сопернику создать такую ситуацию. В решающие моменты наши лучшие снайперы попадали 2 броска из 6. С другой стороны, даже в такой ситуации мы сумели вырвать победу на выезде. И это в матче с командой, которая хорошо играет на старте сезона. Я не могу обижаться на игроков, но конечно, мы должны сделать выводы. Это хороший урок перед нашим домашним матчем с «Астаной», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.