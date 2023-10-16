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Дэмьен Лиллард набрал первые очки с игры за «Милуоки» в предсезонном матче с «Лейкерс»

Дэмьен Лиллард набрал первые очки с игры за «Милуоки» в предсезонном матче с «Лейкерс»
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт — 50:50.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
66 : 74
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Фадж, Бо, Пиппен Мл., Льюис, Валерио-Бодон, Хатимура, Вуд, Ходж
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Портис, Лопес, Болден, Мур, Пэйн, Грин, Вашингтон Мл., Коннотон, Тимме, Уиггинтон, Адетокунбо, Гортман, Лопес, Адетокунбо, Джексон, Краудер

Звёздный разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард во второй четверти стал автором трёхочкового попадания. Примечательно, что это первые очки Лилларда с игры за новую команду. Ранее защитник набрал три очка с линии штрафных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 33-летний баскетболист оказался в команде из Висконсина в результате трёхстороннего обмена, где также принял участие «Финикс Санз». Ранее предполагалось, что Лиллард перейдёт в «Майами Хит», так как игрок изъявлял желание оказаться во Флориде.

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