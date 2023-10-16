Дэмьен Лиллард набрал первые очки с игры за «Милуоки» в предсезонном матче с «Лейкерс»

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт — 50:50.

Звёздный разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард во второй четверти стал автором трёхочкового попадания. Примечательно, что это первые очки Лилларда с игры за новую команду. Ранее защитник набрал три очка с линии штрафных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 33-летний баскетболист оказался в команде из Висконсина в результате трёхстороннего обмена, где также принял участие «Финикс Санз». Ранее предполагалось, что Лиллард перейдёт в «Майами Хит», так как игрок изъявлял желание оказаться во Флориде.