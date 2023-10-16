Назван игрок «Клипперс», который недоступен для обмена

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не рассматривает вариантов для обмена атакующего защитника Теренса Мэнна. Об этом сообщает Philadelphia Inquirer со ссылкой на источники в лиге. В частности, «Клипперс» дали об этом понять «Филадельфии Сиксерс» во время переговоров по Джеймсу Хардену.

Отметим, что действующий контракт 26-летнего Мэнна рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 11,42 млн. В сезоне-2023/2024 баскетболисту полагаются $ 10,57 млн. Летом 2025 года защитник станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэнн принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 10,6 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,6, трёхочковых — 47,4.