Руди Гобер — о Фурнье: странно, когда ты оказываешься на скамейке и не знаешь о причинах

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался по поводу атакующего защитника «Нью-Йорк Никс» Эвана Фурнье. Отметим, что и Гобер, и Фурнье представляют сборную Франции по баскетболу.

«Он лучший шутер и снайпер в «Нью-Йорке». Я думаю, он может внести свой вклад и помочь многим командам, и все об этом знают. Но это немного странно, когда ты оказываешься на скамейке запасных и не знаешь, по какой именно причине», — приводит слова Гобера New York Post.

В минувшем регулярном сезоне 30-летний Фурнье принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, делая 1,8 подбора и 1,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 33,7, трёхочковых — 30,7.

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