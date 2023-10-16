Войнаровски: есть высокая вероятность того, что Томпсон выйдет на рынок свободных агентов

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался по поводу возможного продления контракта звёздного атакующего защитника Клэя Томпсона с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Вообще нет какого-либо прогресса по поводу продления контракта Клэя Томпсона с «Голден Стэйт». Есть высокая вероятность того, что Томпсон выйдет на рынок свободных агентов следующим летом», — заявил Войнаровски в эфире телеканала ESPN.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Томпсона рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который баскетболист заработает $ 43,21 млн. Игрок на протяжении всей карьеры выступает за «Голден Стэйт».

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