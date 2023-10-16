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«Время преобразиться». Шакил О'Нил показал физическую форму

«Время преобразиться». Шакил О'Нил показал физическую форму
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал актуальную физическую форму.

«Время преобразиться», — написал Шакил.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

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