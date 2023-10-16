Д'Анджело Расселл назвал нынешнего игрока НБА, который его вдохновляет

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл признался, что его вдохновляет разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт.

«Меня вдохновляет Деррик Уайт. Я хочу быть Дерриком Уайтом. Его не очень-то ценят. Но этот парень делает все выигрышные ходы. Вот кем я хочу быть», — приводит слова Расселла у себя в социальных сетях журналист Райан Уорд.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уайт принял участие в 102 матчах, в которых в среднем набирал 12,6 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна Джеймса:

Ранее обозреватель Тим Бонтемпс объяснил, почему Уайт должен находиться в топ-100 игроков НБА по версии ESPN.