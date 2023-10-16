Дарвин Хэм: почему мне так нравится Остин Ривз? Он не боится сказать Тейлор Свифт «нет»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос по поводу атакующего защитника команды Остина Ривза. Во время пресс-конференции у Хэма поинтересовались, почему он так любит этого игрока.

«Он не боится сказать Тейлор Свифт «нет», — ответил Дарвин.

Ранее в прессе не раз сообщалось, будто и Ривза есть роман с известной американской певицей Тейлор Свифт. Сам Остин опровергал такие слухи.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин принял участие в 81 матче, в котором в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Сотни фанатов приветствовали Остина Ривза на Филиппинах:

Ранее сообщалось, что Ривз договорился с Хэмом по поводу того, что в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации будет чаще играть на позиции разыгрывающего.