Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм: почему мне так нравится Остин Ривз? Он не боится сказать Тейлор Свифт «нет»

Дарвин Хэм: почему мне так нравится Остин Ривз? Он не боится сказать Тейлор Свифт «нет»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос по поводу атакующего защитника команды Остина Ривза. Во время пресс-конференции у Хэма поинтересовались, почему он так любит этого игрока.

«Он не боится сказать Тейлор Свифт «нет», — ответил Дарвин.

Ранее в прессе не раз сообщалось, будто и Ривза есть роман с известной американской певицей Тейлор Свифт. Сам Остин опровергал такие слухи.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин принял участие в 81 матче, в котором в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Сотни фанатов приветствовали Остина Ривза на Филиппинах:

Ранее сообщалось, что Ривз договорился с Хэмом по поводу того, что в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации будет чаще играть на позиции разыгрывающего.

Ривз — разыгрывающий?
Остин Ривз утвердил у Хэма, на какой позиции он чаще будет играть в следующем сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android