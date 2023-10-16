Хосе Кальдерон оценил шансы «Реала» выйти в плей-офф НБА после матча с «Далласом»

Знаменитый в прошлом испанский баскетболист, а ныне советник «Кливленд Кавальерс» Хосе Мануэль Кальдерон высказался о недавнем товарищеском матче между мадридским «Реалом» и клубом НБА «Даллас Маверикс». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой испанской команды со счётом 127:123.

«Это был матч, в котором одна команда играла более или менее всем составом, а вторая играла без своих двух звёзд. Сложно что-то сказать. Шансы попасть в плей-офф? НБА и Евролига — два разных турнира, так что было бы сложно попасть в плей-офф», — приводит слова Кальдерона Mundo Deportivo.

Напомним, лидер «Далласа» Лука Дончич провёл на площадке менее пяти минут и набрал девять очков. Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока. Другой лидер «Маверикс», Кайри Ирвинг, на площадке и вовсе не появился.

«Реал» разгромил на выезде «Анадолу Эфес» во 2-м туре Евролиги:

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