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Керр сказал, какую пользу Куминга и Уиггинс принесут «Уорриорз» в новом сезоне НБА

Керр сказал, какую пользу Куминга и Уиггинс принесут «Уорриорз» в новом сезоне НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал уверенность, что с помощью форварда Жонатана Куминги и лёгкого форварда Эндрю Уиггинса команда сможет добиться высоких целей в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы не самая атлетичная команда. Но если Жонатан Куминга сможет атаковать кольцо и добираться до линии штрафной, это сделает нас лучше. Думаю, Куминга и и Эндрю Уиггинс могут изменить наш клуб своим атлетизмом», — сказал Керр на пресс-конференции.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт Уорриорз»:

Напомним, во время трёх предсезонных матчей Куминга продемонстрировал впечатляющую статистику, став лучшим игроком «Голден Стэйт» по результативности.

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