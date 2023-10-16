Керр сказал, какую пользу Куминга и Уиггинс принесут «Уорриорз» в новом сезоне НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал уверенность, что с помощью форварда Жонатана Куминги и лёгкого форварда Эндрю Уиггинса команда сможет добиться высоких целей в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы не самая атлетичная команда. Но если Жонатан Куминга сможет атаковать кольцо и добираться до линии штрафной, это сделает нас лучше. Думаю, Куминга и и Эндрю Уиггинс могут изменить наш клуб своим атлетизмом», — сказал Керр на пресс-конференции.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт Уорриорз»:

Напомним, во время трёх предсезонных матчей Куминга продемонстрировал впечатляющую статистику, став лучшим игроком «Голден Стэйт» по результативности.