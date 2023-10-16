Гомельский оценил перспективы «Бостона» после подписания Холидэя и Порзингиса

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о перспективах «Бостон Селтикс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, в межсезонье команду пополнили разыгрывающий Джру Холидэй и центровой Кристапс Порзингис.

«Все эксперты, мнению которых я доверяю, считают, что «Бостон» в таком составе является одним из двух (второй — «Милуоки») претендентов на победу в Восточной конференции. Те короткие отрезки предсезонных матчей, в которых тренер Маззулла выпускал на площадку Холидэя, Брауна, Тейтума, Порзингиса и Хорфорда (или Уильямса), производили сильное впечатление», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне НБА «Бостон» добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Майами Хит» (3-4 в серии).