Андрей Воронцевич: первое место? Мы идём от игры к игре и так далеко не заглядываем

Российский форвард «Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич прокомментировал победу над «Руной» (82:78) в матче Единой лиги ВТБ.

«Не ёкнуло ли сердце, когда «Руна» сравняла в концовке? Нет, не ёкнуло. Начнём с того, что мы понимали, что «Руна» — серьёзный соперник и до сегодняшнего дня шла без поражений. Могу сказать, что потери у нас были в конце. Это, конечно, и заслуга соперника, и нам это уроком будет, чтобы в дальнейшем мы не совершали такие ошибки и промахи. Тем не менее соперник очень сильный. Сейчас в лиге вообще слабых нет. Все могут, все бегут и могут забить. Но сегодня мы были сильнее, и слава богу.

Лидерство «Руны» не вызывало удивления? Нет, мы видели этого соперника. У них хороший состав и тренерский штаб. Они собрали достойный коллектив. Но выходим играть пять на пять, поэтому не пасуем перед ними, но и не превозносим. Строим свою игру, и всё будет зависеть от нас. Тем не менее это хороший дебютант лиги.

Готовы ли мы побороться за первое место? Прежде всего мы идём от игры к игре и так далеко не заглядываем. Основная задача — наигрывать свой баскетбол, оттачивать мастерство и взаимодействие. Как в защите, так и в нападении. Поживём — увидим. Идём, слава богу, неплохо. Тем не менее у нас есть травмированные, присутствуют моменты, где ошибаемся, совершаем потери, что мы хотим убрать. Так что так далеко не загадываем, наша задача — идти и быть вместе, а дальше посмотрим», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».