Разыгрывающий «Руны» Хилл — о поражении от «Пари НН»: бились до конца, но допустили ошибки

Американский разыгрывающий «Руны» Джеремайя Хилл высказался о поражении в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (78:82). Это поражение стало первым для команды в новом сезоне.

«Мы бились до конца. Допустили несколько ошибок, которые можно исправить. Постараемся сделать это к следующему матчу. Мы должны быть более сосредоточенными. Тренер постоянно говорит нам об этом, каждый день. Сегодня мы не были достаточно сфокусированы в начале матча, и нам пришлось догонять. Обычно мы лидируем в счёте, а сегодня мы оказались в непривычной для себя роли отстающих. Это создало дополнительное давление при каждом нашем броске», – приводит слова Хилла официальный сайт московского клуба.

Напомним, «Руна» проводит свой дебютный сезон в Единой лиге ВТБ.