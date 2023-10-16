Форвард «Руны» Савин — о дебютном сезоне в ЕЛ: сто процентов нужно попадать в плей-офф

Форвард «Руны» Кирилл Савин рассказал о целях клуба в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ после поражения в матче с «Нижним Новгородом» (78:82), которое стало для московской команды первым в сезоне.

«Надо сказать, что мы с самого начала, к сожалению, позволили сопернику оторваться и проигрывали 10 очков. Ну, а в конце матча, если бы мы получше сыграли в защите, то победа была бы за нами. Но мы обязательно сделаем выводы, разберём ошибки и будем дальше работать.

Что стало залогом успеха на старте? Думаю, что внутрикомандная химия, хорошая атмосфера в раздевалке, несмотря на то что достаточно поздно собрались. Просто немало людей в предсезонку подъехало позже. Несмотря на это, мы нашли общий язык. Настрой у всех отличный, все друг с другом ладят. Думаю, это залог хорошего старта.

За что «Руна» готова бороться в дебютном сезоне в Единой лиге? Думаю, что сто процентов нужно попадать в плей‑офф. Желательно, конечно, места с пятого‑шестого. Думаю, что мы даже можем конкурировать с командами топ‑уровня Единой лиги.

Бороться за медали? Можно помечтать, но будем реалистами: для начала цель – плей‑офф», — приводит слова Савина «Матч ТВ».