Зайцев — о победе над «Минском»: серьёзно настраивались на первый матч после перерыва

Российский атакующий защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев высказался после победы в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (97:49).

«Мы серьёзно настраивались на выездной матч с «Минском», который стал для нас первым после продолжительного 16-дневного перерыва. В стартовые минуты хозяева играли плотно и «трэповали» нас на пик-н-роллах, за счёт чего вышли вперёд. Но мы быстро отреагировали, наладили нападение и стали агрессивнее защищаться, что позволило нам перехватить инициативу.

В дальнейшем мы только наращивали преимущество, которое к финальной сирене приблизилось к 50-очковой отметке. Считаю, каждый игрок, выходивший сегодня на площадку, внёс весомый вклад в победу команды», — приводит слова Зайцева сайт УНИКСа.