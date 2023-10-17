Джален Рейнольдс: на пути УНИКСа к защите титула в Единой лиге ВТБ нет слабых команд

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс прокомментировал уверенную победу над «Минском» (97:49) в матче Единой лиги ВТБ.

«У нас была неделя на подготовку к матчу с «Минском». Мы старались сделать акцент на защите, которая перешла в хорошее нападение. Считаю, мы показали качественный баскетбол – играли слаженно, делились мячом и забрали подбор.

Как оцениваю начало сезона для УНИКСа? Впереди много работы. У нас обновлённая команда. Мы прилагаем все усилия, чтобы сыграться, развить свои сильные стороны и наиболее эффективно воспользоваться ими на площадке.

Командная химия чрезвычайно важна. Чтобы наладить взаимопонимание, нужен упорный труд. Выходя на паркет, каждый из нас должен играть друг за друга и выкладываться без остатка, независимо от уровня соперников.

Знаем, что на нашем пути к защите титула в Единой лиге ВТБ нет слабых команд. Мы должны настраиваться на каждый матч, сохранять концентрацию, усердно тренироваться и стараться каждый день становиться лучше», — приводит слова Рейнольдса сайт казанского клуба.