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«Лейкерс» прекратили сотрудничество с сыном Скотти Пиппена

«Лейкерс» прекратили сотрудничество с сыном Скотти Пиппена
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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение прекратить сотрудничество с разыгрывающим Скотти Пиппеном-младшим. Об этом сообщает Lakers Nation. Отмечается, что помимо защитника, «Лейкерс» также отчислили ещё двоих игроков.

Скотти Пиппен-младший — сын члена Зала славы и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена. Разыгрывающий выступал за «озёрников» в рамках двустороннего контракта и соглашения по схеме Exhibit 10 с июля 2022 года.

В минувшем регулярном сезоне 22-летний баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в среднем 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 33,3, трёхочковых — 33,3.

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