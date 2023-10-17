«Лейкерс» прекратили сотрудничество с сыном Скотти Пиппена

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение прекратить сотрудничество с разыгрывающим Скотти Пиппеном-младшим. Об этом сообщает Lakers Nation. Отмечается, что помимо защитника, «Лейкерс» также отчислили ещё двоих игроков.

Скотти Пиппен-младший — сын члена Зала славы и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена. Разыгрывающий выступал за «озёрников» в рамках двустороннего контракта и соглашения по схеме Exhibit 10 с июля 2022 года.

В минувшем регулярном сезоне 22-летний баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в среднем 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 33,3, трёхочковых — 33,3.