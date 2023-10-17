«Могло быть и хуже». Деандре Эйтон высказался о своём пребывании в «Портленде»

Новоиспечённый центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон в очередной раз прокомментировал своё пребывание в стане орегонского клуба. Ранее Эйтон выступал за «Финикс Санз».

«Санз» отправили меня сюда [в «Портленд»], где меня могут оценивать по достоинству. Где будут ценить то, чего я так хотел в своей карьере. Могло быть и хуже. Мне повезло быть частью организации, которая действительно меня ценит», — заявил Эйтон во время интервью.

Отметим, что до этого 25-летний баскетболист отказался отвечать на вопрос по поводу своей бывшей команды. В частности, центровой дал понять, что намерен обсуждать только предстоящие матчи.