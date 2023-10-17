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С Кевина Портера сняли одно из трёх обвинений по делу о нападении на девушку

С Кевина Портера сняли одно из трёх обвинений по делу о нападении на девушку
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С разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера-младшего сняли одно из трёх выдвинутых против него обвинений. Об этом информирует Daily Mail. Прокуратура посчитала, что игрок не ломал шейный позвонок своей девушке, бывшей звезде женской НБА (WNBA) Кайсре Гондрезик, во время их предполагаемой ссоры в отеле, как первоначально утверждалось.

Помощник окружного прокурора Манхэттена Мира Керзер заявила, что у обвинения недостаточно доказательств.

Ранее сообщалось, что по горячим следам Портеру-младшему было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболисту грозило до семи лет лишения свободы.

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