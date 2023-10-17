Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Уорти назвал ход Денниса Родмана, за счёт которого он доминировал над соперниками

Джеймс Уорти назвал ход Денниса Родмана, за счёт которого он доминировал над соперниками
Комментарии

Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти высказался о пятикратном чемпионе НБА и члене Зала славы баскетбола Деннисе Родмане. Уорти рассказал, как Родман использовал различные психологические уловки, чтобы вывести своих соперников из ритма.

«Деннис Родман мог залезть тебе в голову. Он умел по-настоящему вывести из себя. После этого ты бегал по площадке, только и думая об этом ублюдке. Он же сам в это время делал все возможные подборы», — сказал Уорти в подкасте All the Smoke.

Первые два титула Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Блогеры записали пародию на Денниса Родмана:

История Нёрса о Родмане:
Ник Нёрс рассказал, как Родман спонтанно сыграл три матча в Британской баскетбольной лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android