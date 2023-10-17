Джеймс Уорти назвал ход Денниса Родмана, за счёт которого он доминировал над соперниками

Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти высказался о пятикратном чемпионе НБА и члене Зала славы баскетбола Деннисе Родмане. Уорти рассказал, как Родман использовал различные психологические уловки, чтобы вывести своих соперников из ритма.

«Деннис Родман мог залезть тебе в голову. Он умел по-настоящему вывести из себя. После этого ты бегал по площадке, только и думая об этом ублюдке. Он же сам в это время делал все возможные подборы», — сказал Уорти в подкасте All the Smoke.

Первые два титула Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Блогеры записали пародию на Денниса Родмана: