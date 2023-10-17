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Джимми Батлер составил необычную лучшую стартовую пятёрку всех времён

Джимми Батлер составил необычную лучшую стартовую пятёрку всех времён
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Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер в шутку высказался об игроках, которые составили бы лучшую стартовую пятёрку всех времён.

В свой список Батлер включил Донте Дивинченцо, Скотта Пэджетта, Кайла Синглера, Эла Хорфорда и Стива Новака.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 88 матчах, в котором в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи.

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»:

Ранее Джимми высказался о новом внутрисезонном турнире в Национальной баскетбольной ассоциации, который впервые пройдёт в грядущем сезоне в ноябре. Батлер признался, что с удовольствием примет в нём участие, так как любит баскетбол.

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