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Будет ли у матча «Зенит» — МБА плотная концовка?

Будет ли у матча «Зенит» — МБА плотная концовка?
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Сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге состоится матч первого этапа Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и МБА. Сможем ли мы увидеть плотную концовку в этом матче? Хотим знать ваше мнение.

Начало матча — в 19:30 мск. Прямую трансляцию можно увидеть на телеканалах «Матч!».

Петербургская команда подошла к матчу, испытывая некоторые проблемы в нападении — седьмое место по среднему количеству очков за матч. Сине-бело-голубые в первых четырёх матчах турнира одержали две победы («Самара» и «Астана») и потерпели два поражения («Уралмаш» и ЦСКА).

В очных встречах МБА удавалось лишь дважды из девяти раз одолеть «Зенит». Последние четыре игры между клубами оказывались за командой из культурной столицы.

На «Чемпионате» выйдет обзор матча.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
МБА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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