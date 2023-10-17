Эй Смит объяснил, почему Дюрант столкнётся с большим давлением в контексте борьбы за титул

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант столкнётся с большим давлением в новом сезоне НБА в контексте борьбы за титул.

«Давление будет большим. Его товарищами по команде являются Брэдли Бил и Девин Букер. С таким составом нельзя не бороться за чемпионство. Возможно, чемпионат и не выиграть, но, чёрт возьми, место в финале Западной конференции не должно быть слишком большой просьбой», — сказал Эй Смит на своём канале в YouTube.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в «Финиксе» Дюрант в среднем за матч набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike: