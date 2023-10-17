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Леброн Джеймс рассказал, в чём секрет его спортивного долголетия

Леброн Джеймс рассказал, в чём секрет его спортивного долголетия
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своей способности длительное время выступать на высоком уровне. Джеймс играет в НБА с 2003 года. Предстоящий сезон станет для него 21-м в карьере.

«Всё дело в моём здоровье. И в моём мышлении. Необходимо сохранять ясность ума. От этого зависит очень многое. Потому что, когда сохраняешь ум свежим, поддерживаешь его в тонусе, тело продолжает работать», — приводит слова Леброна Lakers Daily со ссылкой на ESPN US.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

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