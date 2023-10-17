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Дрэймонд Грин объяснил секрет спортивного долголетия Стефена Карри

Дрэймонд Грин объяснил секрет спортивного долголетия Стефена Карри
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о спортивном долголетии своего товарища по команде Стефена Карри. Карри сейчас 35 лет. В НБА он играет с 2009 года.

«Он один из самых особенных людей. Когда смотришь на Стефа, он улыбается. Он золотой ребёнок. Но внутри него скрывается, можно сказать, никогда не угасающая страсть. Она просто горит, бушует. Он работает настолько усердно, что я такого никогда не видел — будь то в тренажёрном зале или на баскетбольной площадке. Он пытается победить возраст! Каждый день я прихожу и наблюдаю за ним, и мне кажется, что этот чувак не останавливается. Этот парень пытается победить возраст», — сказал Грин в эфире Sirius XM NBA.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

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