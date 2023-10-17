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Американский центровой Браун покинул «Уралмаш», сыграв всего в трёх матчах за клуб

Американский центровой Браун покинул «Уралмаш», сыграв всего в трёх матчах за клуб
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Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил об уходе американского центрового Чеда Брауна.

«Спасибо, Чед! Американский центровой Чед Браун продолжит карьеру в другой команде.
Мы благодарим игрока за время, проведённое в клубе, и эмоции, подаренные нашим болельщикам», — сообщила пресс-служба «Уралмаша».

27-летний Чед Браун подписал контракт с новичком Единой лиги ВТБ минувшим летом. Ранее он выступал в национальных чемпионатах Греции, Турции и Германии, а прошедший сезон закончил в израильском «Хапоэле».

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Браун принял участие в трёх матчах, в двух из них появившись на площадке в стартовом составе. Американец набирал 2,7 очка и 2,7 подбора в среднем за игру.

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