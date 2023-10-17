Гилберт Аренас считает Кармело Энтони более совершенным скорером, чем Кевин Дюрант

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас заявил, что завершивший карьеру Кармело Энтони является лучшим скорером, чем форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант.

«Энтони или Дюрант? Многие бы выбрали Мело, потому что он отлично реализовывал трёхочковые броски, в том числе очень дальние. Энтони мог участвовать в командных комбинациях и набирать очки благодаря игре один в один. Когда встаёт вопрос о том, кто является самым совершенным скорером, я назову Мело», — сказал Аренас в своём подкасте.

Кармело Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучшим бомбардиром по итогам сезона-2012/2013.