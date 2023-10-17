Клэй Томпсон поделился мотивирующим постом в социальной сети

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост.

Баскетболист поделился фотографией, на которой он празднует набранные очки. На фото наложена песня легендарного американского хип-хоп исполнителя Тупака со словами «Это просто я против всего остального мира, я не могу проиграть».

«Вот такая энергия будет со мной на протяжении всего сезона», — подписал фотографию Томпсон.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры между Томпсоном и руководством «Голден Стэйт Уорриорз» пока не находятся в продвинутой стадии.

Действующий контракт Томпсона с клубом из Сан-Франциско рассчитан до конца предстоящего сезона. Игрок на протяжении всей карьеры выступает за «Голден Стэйт».