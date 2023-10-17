Барашков — о матче с «Зенитом»: мы приехали за победой, нужно показать свою игру

Форвард МБА Максим Барашков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Мы приехали в Санкт-Петербург показать свою игру и выиграть — это придаст нам тонус. Если мы покажем свою игру, выполним установки тренера, то эта задача вполне по силам. Тогда мы сможем поймать тот ритм, которого нам так не хватает. «Зенит» — команда очень высокого класса, с качественным подбором игроков. Но мы должны отталкиваться от себя. Если сделаем то, что должны — сможем их остановить», — приводит слова Барашкова сайт московского клуба.

Матч «Зенит» — МБА пройдёт сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Предлагаем принять участие в опросе о матче между «Зенитом» и МБА.